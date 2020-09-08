Директор департамента НБУ продает данные Кауфману

Директор департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Игорь Береза «сливает» конфиденциальные данные клиентов одесскому олигарху Борису Кауфману.

Об этом сообщают проинформированные источники в НБУ. По информации собеседника издания, Береза, имея доступ к информации о финансовом положении клиентов Нацбанка, незаконно передает ее в пользование Кауфмана. Речь идет, в частности, об информации относительно лиц и компаний, которые занимаются тем же бизнесом, что и олигарх, то есть его прямых конкурентов. К слову, Кауфману принадлежат активы в табачном, алкогольном, гостиничном, строительном, банковском, судоходном, авиационном и медийном бизнесе. Частью из них он владеет совместно с Александром Грановским.

Источник отмечает, что Береза на протяжении многих лет находится в сфере влияния олигарха и лоббирует его интересы через властные структуры. На должности директора Департамента финансового мониторинга НБУ он находится с 2015 года, ранее был членом правления «Ситибанка». Как утверждают инсайдерские источники, назначение Березы на эту должность лоббировали лица, приближенные к российским олигархам из ближайшего окружения Путина, в частности, Михаила Фридмана. Кроме того, Березу неоднократно замечали в компании одиозных братьев Чуркиных.

Люди из окружения Березы утверждают, что он является одним из «отцов» создания коррупционных схем легализации неофициальных доходов через банковскую систему Украины. И собственно этот «опыт» Березы подтолкнул российских и украинских олигархов к лоббированию решения о назначении его на ответственный пост именно в то подразделение Нацбанка, которое призвано заниматься борьбой с отмыванием грязных денег. Но, находясь на этом посту, Игорь Береза вот уже пятый год применяет свои «знания» для совершенно противоположных целей — для обслуживания интересов теневого бизнеса, в частности российского.

В конце концов, деятельность Березы на этом посту вполне соответствует его моральным качествам. Ведь если посмотреть на декларацию этого дельца, то на первый взгляд может показаться, что он святее Папы Римского. На самом же деле все выглядит иначе. В 2018 году Березу поймали собственно на том, от чего он должен был охранять украинскую экономику. Правоохранители разоблачили масштабную многомиллионную аферу по легализации незаконных финансовых сделок, которую организовал лично Береза. Тогда, благодаря подкупу следователей и влиянию уже упоминавшихся олигархов, Березе удалось выйти сухим из воды и даже сохранить свою должность. Власть поменялась, но, кажется, «бизнес» Игоря Березы процветает и в Украине Зеленского — он все еще остается на своей должности.