В школе на Буковине из-за COVID-19 на изоляцию отправили целый класс

В городе Хотин Черновицкой области весь десятый класс одной из школ отправили на двухнедельную изоляцию из-за положительного результата теста на COVID-19 у ученика.

Одноклассники парня будут теперь учиться дистанционно. Об этом сообщает информагентство «АСС» со ссылкой на начальника отдела образования, молодежи и спорта Хотинской ОТГ Алену Колесникову.

«Класс будет находиться две недели на самоизоляции. Были ли контактные дети из него, определят медики, которые будут брать соответствующие анализы», – подчеркнула чиновник.

Издание отмечает, что коронавирусом заболела и одна из техработниц этого учебного заведения, которая сейчас тоже находится на самоизоляции.

Отметим, что с начала пандемии новым типом коронавируса на Буковине заразились 11 272 человека, из них 6650 выздоровели, а 302 – умерли.

В то же время после начала учебного года, с 1 сентября, в Украине школы одна за другой закрываются на карантин, а классы отправляют на изоляцию и дистанционное обучение. В частности, вспышки COVID-19 обнаружили в учебных заведениях Киева, Николаева, Ивано-Франковска и не только.