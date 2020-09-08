В Полтаве в многоэтажке обнаружили химическое вещество: людей срочно эвакуировали

Ночью 8 сентября в Полтаве срочно эвакуировали жителей многоэтажки из-за обнаружения в воздухе неизвестного химического вещества.

Люди пожаловались на резкий запах, который выходит из подвала. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на улице Нестерова в доме №18. После жалоб местных жителей специалисты провели исследование воздуха, которое подтвердило, что в воздухе есть неизвестное вещество, но это не бытовой газ.

Жителей переселяли в отели. Александр Шамота в Facebook

Многие временно переселились к родственникам. Александр Шамота в Facebook

Местные власти срочно собрали комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней решили срочно эвакуировать жителей многоэтажки. Работники ЖЭО вместе со спасателями начали обрабатывать подвалы и подъезды дома раствором, который сжижает газ, убирает испарения и запах.

Позже стало известно, что веществом может быть сернистый ангидрид – бесцветный газ с резким запахом, который может вызвать раздражение верхних дыхательных путей. Он является взрывоопасным при нагревании.

Спасатели обработали подвалы и подъезды. Александр Шамота в Facebook

Шамота отметил, что часть эвакуированных людей отселилась к родственникам до выявления и устранения источника утечки вещества. Оперативно людям нашли места и в отелях, однако ночью многие жители не хотели переезжать. Всю ночь у многоэтажки дежурила полиция.

Люди не хотели эвакуироваться ночью. Александр Шамота в Facebook

В ГСЧС искали утечку вещества. Александр Шамота в Facebook

Веществом может быть сернистый ангидрид. Александр Шамота в Facebook