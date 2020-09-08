Вчені з’ясували, що популярні ліки можуть нашкодити роботі мозку

Людський організм – надзвичайно складна система. Ліки, які допомагають впоратися з однією хворобою, в певних умовах можуть викликати іншу. Вчені і лікарі ретельно вивчають те, коли і як препарати можуть надати побічний ефект.

Дослідження, проведене в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго показало, що ціла група поширених ліків може викликати у літніх хворих помірні когнітивні порушення, а в перспективі можливо навіть недоумство. Про це повідомляє Medical Xpress.

Співробітник університету Ліза Делано-Вуд вивчила, як змінюються функції пам’яті у пацієнтів, які приймають холінолітичні засоби, також звані холіноблокаторами. Ці ліки призначають при хворобі Паркінсона, деяких захворюваннях сечового міхура, морської хвороби, підвищеному кров’яному тиску та інших захворюваннях.

Дослідження проводилося на 688 волонтерах, чий середній вік склав 74 роки. Третина з них приймала різні холіноблокатори. Вчені порівняли результати тестів пізнавальних здібностей за 10 років, історії хвороби з особливим упором на генетичну схильність до хвороби Альцгеймера, кількість прийнятих ними ліків та інші фактори.

У підсумку з’ясувалося, що у літніх людей, які приймають холінотичні речовини, на 47% вище ризик розвитку помірних когнітивних порушень, ніж у тих, хто його не приймає. Делано-Вуд зазначила, що 57% волонтерів приймали в два рази більше ліків, ніж рекомендується, а 18% – в чотири рази більше. Літнім людям призначають більш низькі дози холіноблокаторів, проте багато препаратів продаються в аптеках без рецепта.

Дослідження показує, що лікарям слід обережніше підходить до призначення ліків літнім людям. “Тепер ми зможемо акуратніше призначати ліки, з урахуванням ризику таких нейродегенеративних розладів як хвороба Альцгеймера”,-пояснила Делано-Вуд.