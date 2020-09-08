Умер голос эпохи – легендарный диктор Украинского радио Николай Козий

В понедельник, 7 сентября, на 80-м году жизни умер легендарный украинский диктор, актер дубляжа Николай Козий.

Как сообщил на своей странице в Facebook руководитель Общественного радиовещания, генеральный продюсер «UA:Украинское радио» Дмитрий Хоркин, Козий был голосом эпохи.

«Умер Николай Козий, легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала «1+1″. Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро», – написал Хоркин.

Facebook Дмитрия Хоркина.

Именно Козий озвучивал на украинском языке Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Он считался одним из лучших украинских радиодикторов. Также озвучивал много популярных телесериалов и программ, в частности познавательных передач Украинского радио для школьной молодежи, которые выходили в 1980-е годы. С середины 1990-х был одним из ведущих утренней информационной программы НРКУ.

Козий участвовал в дублировании и озвучивании фильмов «Король говорит», «Ноев ковчег», телесериалов «Альф», «Коломбо», мультсериалов «Паровоз Томас и его друзья» и «Трансформеры».

Также он озвучил множество аудиокниг, передач французской телекомпании FCI. Многие читатели Украинского общества слепых считали Козия лучшим диктором аудиокниг.

Кроме того, Козий читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате.