У російських навчаннях “Кавказ-2020” відмовилися брати участь дві з шести країн

Азербайджанські військові не братимуть участь в навчаннях “Кавказ-2020”, які відбудуться в Російській Федерації у вересні.

Про це інформує Deutsche Welle з посиланням на пресслужбу Міноборони Азербайджану.

На маневри направлять лише “двох військових як спостерігачів”. Причини такого рішення поки що не відомі.

До навчань планували залучити представників із шести країн.

Наприкінці серпня Міноборони Індії повідомило, що її військові не братимуть участь в маневрах через пандемію коронавірусу і складнощі логістики. Своєю чергою, видання The Times of India інформувало, що таке рішення ухвалили, адже у навчаннях будуть присутні військові з Китаю й Пакистану.

Нагадаємо, командувач військ Південного військового округу Росії генерал армії Олександр Дворніков прибув до анексованого Криму, де перевіряє підготовку Чорноморського флоту РФ до навчань “Кавказ – 2020”.