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Бородай, обещавший войти в Киев, пожаловался на потери террористов «ДНР»

08.09.2020

Бывший главарь террористов «ДНР» Александр Бородай, который грозился «взять Киев» с «добровольцами», признал, что ряды оккупантов постоянно несут существенные потери.

Более того, боевики продолжают гибнуть даже без боев – во время перемирия они сталкиваются с небоевыми потерями. О смертях бывших сослуживцев Бородай рассказал в эфире одного из пропагандистских каналов России.

«Есть и погибшие, к сожалению, с нашей стороны. В том числе за время этого перемирия погибло двое членов «Союза добровольцев Донбасса» на передовой», – признался преступник.

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