Суд признал Ефремова виновным в ДТП

В пресненском суде Москвы в среду, 8 сентября, зачитали приговор российскому актеру Михаилу Ефремову, который в июне 2020 года устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

Артиста признали виновным в аварии – суд подтвердил, что Ефремов совершил ДТП, сидя пьяным за рулем. Окончательный приговор еще не вынесли.

Так, Ефремову грозит до 12 лет заключения в колонии. Прокурор во время прошлого заседания потребовал для актера 11 лет колонии общего режима, адвокат Ефремова Эльман Пашаев настаивал же на 7-8 годах.

Ефремов, в свою очередь, высказал свое последнее слово во время слушаний и назвал приговор, который запросил прокурор, «смертельным и кровожадным». Актер отметил, что если его посадят на этот срок – он не доживет до освобождения.

Михаил Ефремов в зале суда. LifeShot

Примечательно, ранее актер также заявлял, что уже «собрал вещи в тюрьму». На оглашение приговора артист отправился без вещей, но вскоре, после признания его вины в суде, неизвестный молодой человек вышел из дома Ефремова с сумкой. На вопрос журналистов о том, чьи это вещи, он отвечать отказался.

Супруга погибшего в ДТП Сергея Захарова высказалась, что Ефремову могут дать 7 лет заключения. При этом она уточнила, что если это будет колония-поселение, то такое наказание будет «слабоватым».

Ефремова пришли поддержать жена София и актер Иван Охлобыстин . LifeShot

«Мне кажется, Ефремову дадут семь лет. Вот только чего: колонии или общего режима, тут мне непонятно совсем. Если поселение? Я бы считала, что это не то, слабовато для человека, совершившего такого преступление. Начать надо с обычной колонии, а со временем его можно перевести на поселение», – рассказала она изданию «МК».