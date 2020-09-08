Власть Зе и криминал — сиамские близнецы: часть 2

В предыдущей публикации мы обещали в продолжении назвать конкретных представителей власти, которые, используя свои государственные должности, активно пытаются взять под контроль порты Одесской, Николаевской, Херсонской областей и построить там свой криминальный бизнес по многим направлениям.

Одно из них – фумигация зерна, о чем мы писали в публикации «Власть Зе! и Симонян, Чепченко, Яврумов – организаторы криминальной фумигации», которая была размещена 25.08.2020 г. на сайтах «Антикор», «ОРД», «Багнет» и других.

По имеющейся информации и.о. руководителя Государственного управления делами Президента Лысый Игорь Васильевич, ряд народных депутатов – Диденко Ю.А. и другие нардепы (о них мы расскажем позже), совместно с Чепченко О.Г., Яврумовым В.В., Симоняном П.Р. создали и приводят в действие коррупционную схему получения денег с трейдеров-экспортеров зерна в указанных портах через ООО «Фумигейшн Групп» при фумигации зерна.

Для реализации схемы Лысый И.В. дал жесткое указание Министру Петрашку И.Р., чтобы он оказал давление на Одесское Главное управление Госпотребслужбы и зернотрейдеров, чтобы последние заключили договоры на фумигацию именно с ООО «Фумигейшн Групп».

В свою очередь Министр вызвал и.о. председателя Госпотребслужбы Шевченко О.П. и передал ей это жесткое указание, а она дальше передала его для исполнения начальнику Одесского Главного управления Кустурову В.Б.

Но когда стало понятно, что обеспечить выполнение указания невозможно, так как нет законных способов воздействия на этот бизнес, Министр вызвал Шевчено О. и не стесняясь в выражениях дал ей команду обеспечить встречу его человека Чепченко О.Г. с Кустуровым В.Б., чтобы тот помог ему и заставил трейдеров заключить договора на фумигацию с ООО «Фумигейшн Групп».

Чепченко О.Г. встретился с Кусторовым В.Б., после чего последний дал указание начальнику фитосанитарного управления Непомящей И.П. встретиться с Чепченко О.Г.

Но поскольку она была в отпуске, Чепченко О.Г. договорился с Непомящей И.П., что с ней встретится его теневой представитель по Одессе Яврумов В.В.

На встрече Яврумов В.В., также как и Чепченко О.Г., предлагал оказать давление на трейдеров-экспортёров зерна с целью заключения договоров на фумигацию с фирмой Симоняна П.В. — ООО «Фумигейшн Групп», при этом пообещал учесть ее интересы и всяческую поддержку высокопоставленных лиц в Киеве.

Кустуров В.Б., Непомящая И.П. отказались от выполнения незаконных требований, понимая, что сами могут понести уголовную ответственность за превышение своих полномочий, после чего Министр в грубой форме дал указание Шевченко О.П. уволить Кустурова В.Б., сославшись на давление свыше – Лысого И.В.

Однако, Шевченко О.П. отказать увольнять Кустурова В., сознавая тот факт, что за выполнение этого явного заказа придется нести ответственность, чем очень рассердила Министра.

Уже на этом этапе и только по указанным действиям этой организованной группы есть не только основания и веские доказательства, но и приняты соответствующие меры, чтобы привлечь Яврумова В.В. и других к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 369 УК Украины за предложение, обещание неправомерной выгоды должностному лицу по предварительному сговору группой лиц.

В дальнейшем в работе, согласно распределению ролей сторон, распределением денег, их отмывкой должны заниматься Симонян П.Р. и Яврумов В.В., которые имеют криминальный опыт создания и закрытия таких фиктивных фирм с подставными лицами, о чем мы расскажем позже.

Однако, сначала о главном действующем лице.

Итак, что же представляет собой организатор этой группы и схемы – Лысый И.В.?

В интернете есть много информации о его криминальном прошлом, но мы для начала приведем одну из последних свежих публикаций за 02.09.2020 г. на сайте «Цензор.нет» под названием «Лысый Игорь Васильевич – матерый коррупционер рвется к власти под патронатом Веры Ульянченко».

Как утверждает автор публикации, и по-видимому у него есть веские доказательства, что Лысый И.В., будучи с января 2014 г. генеральным директором «Международного детского центра «Артек» (г. Ялта) украл рекордную сумму 6 млрд. гривен, что установила проверка, после которой Порошенко-Коненко предлагали ему отдать половину или сесть в тюрьму.

Лысый И.В. отказался и исчез, появившись только в 2019 г., когда Президентом стал Зеленский В.А.

Лысый И.В. обратился к Вере Ульянченко с просьбой пристроить его в Государственное управление делами Президента.

Ульянченко В. оценила способности Лысого И.В., ведь не каждому чиновнику удаётся украсть в детском лагере 6 млрд. грн и выйти сухим из воды, и сделала протекцию.

В свою очередь, сам Лысый И.В. напомнил 95-му кварталу как он раньше их принимал на государственных дачах при Януковиче.

Всё свершилось, и в январе 2020 г. он был назначен заместителем руководителя Государственного управления делами Президента, а 18.06.2020 г. указом Президента уже назначен и.о. руководителя с испытательным сроком в 3 месяца.

Одна из задач на этой должности у Лысого И.В. – по тихому распродать государственную недвижимость в Конча-Заспе.

Как видим, интересы Лысого И.В. не только подмять под себя зерновой бизнес, порты, но и многое другое.

С учетом прошлого опыта и наличия созданных им фирм — это ему под силу.

Так, например, ООО «Украинские глобальные инвестиции», код 30070915, у него занимается оптовой торговлей зерном, а его «Ассоциация риэлтерской деятельности Хмельниччины», код 40248429, с подконтрольными ей риэлтерскими фирмами, торгует недвижимостью.

Всего только согласно реестра youcontrol Лысый И.В. числится в 15 записях, из них в 10 фирмах как собственник, и в 5 как бенефициар и подписант.

В дальнейшем расскажем более конкретно о работе Лысого И.В. на тех предприятиях, в которых за ним тянется криминальный шлейф, включая «Каменец-Подольский завод продтоваров», «Артек» и другие.

Уделим внимание его «Крымской фруктовой компании», и как ему удалось по предварительному сговору с должностными лицами Фонда государственного имущества Украины присвоить имущественный комплекс государственного предприятия «Тепличный комбинат», а также поговорим о любимых женщинах Лысого И.В.

Что же касается других участников этой организованной группы, включая народных депутатов, в том числе и Диденко Ю.А, ее мужа Диденко Г.В., Чепченко О.Г., связях с правоохранительными органами, и роли каждого, расскажем в следующих публикациях.

Лысый И.В. – и.о. руководителя Государственного управления делами Президента,

Петрашко И.Р. – Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства,

народные депутаты – Диденко Ю.А. и другие;

участники — Чепченко О.Г., Яврумов В.В., Симонян П.Р.

Автор: Петр Диденко