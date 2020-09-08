Белорусская оппозиционерка Колесникова не въезжала в Украину

После того, как в Беларуси заявили, что оппозиционеры Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова находятся в Украине, в украинской Госпогранслужбе отметили, что последняя на территорию нашей страны не въезжала.

Так, в комментарии «ФАКТАМ» спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил о прибытии на один из пунктов пропуск в пределах Киевской области двоих граждан Беларуси — Родненкова и Кравцова.

«Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы. Гражданка Республики Беларусь Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала», — отметил он.