В Украине начнут круглосуточно взвешивать грузовики на дорогах

В Украине вводят круглосуточный весовой контроль транспорта на дорогах. Такое решение сегодня принято на внеочередном заседании Кабмина. Согласно проекту распоряжения “О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог”, контроль будет осуществляться сотрудниками Укртрансбезопасности, Нацполиции, СБУ, ГФС и Укравтодора. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

“Помимо общих мер габаритно-весового контроля, предусмотрена закупка соответствующего оборудования и ремонт имеющихся специально оборудованных мест осуществления габаритно-весового контроля”, — говорится в сообщении.