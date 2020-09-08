Суд отказался верить в потерю памяти Ефремовым

Судья Пресненского суда Москвы отказалась верить в потерю памяти актером Михаилом Ефремовым.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Оглашая приговор по делу о смертельном ДТП, в совершении которого признан виновным артист, суд указал, что его показания о случившемся не являются достоверными. Ефремов заявлял, что не помнит аварию, но предполагал, что не был за рулем автомобиля.

Прокурор запросил для артиста 11 лет лишения свободы. На протяжении судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину в гибели курьера Сергея Захарова, но на последнем заседании признал себя виновным.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Ефремов сначала покаялся в содеянном, а затем заявил, что ничего не помнит. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Артист находится под домашним арестом.