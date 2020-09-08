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Метро на Троещину: власти объявили о постройке новых 5-ти станций

08.09.2020

Чтобы жители Троещины смогли ездить на метро, в Киеве необходимо построить пять новых станций. При этом три из них будут проходить по Подольско-Воскресенскому мосту.

Глава столичного метрополитена Виктор Брагинский в эфире телеканала «Киев» заявил, что как только откроется Подольско-Воскресенский мост, то специалисты сразу займутся проектировкой первых пяти станций метро в сторону Троещины. Об этом сообщает «Хрещатик.news«.

Три станции будут построены на мосту. При этом поезда будут ездить в специальной зоне под мостом. Для этого там предусмотрен специальный лоток.

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