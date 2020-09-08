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ОАСК просять скасувати постанову ЦВК про проведення місцевих виборів цього року

08.09.2020

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов з проханням скасувати постанову Центральної виборчої комісії №160 від 8 серпня 2020 року “Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року”.

Про це повідомляє пресслужба суду.

На думку позивача, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України. 

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

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