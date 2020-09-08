Справу про розкрадання 100 мільйонів екс-нардепом Шпаком черговий раз перенесено

7 вересня 2020 року черговий суд, в даному випадку Вищий Антикорупційний, під головуванням судді Сікори К.О., вкотре спробував поставити крапку в кримінальному провадженні стосовно сумнозвісного екс-нардепа Василя Шпака. Про це передає телеграм-канал.

Проте, фігурант справи не з’явився з чергових «поважних причин».

Суд вкотре перенесено на 14 вересня, а багаторічна справа Шпаків по розкраданню коштів Украгролізингу продовжує розвалюватись, не зважаючи на активну позицію антикорупційних організацій та багатьох правоохоронців, хто розслідую цю справу.

Нагадаємо, що Василя Шпака звинувачують у привласненні, розтраті та заволодінні державним майном шляхом зловживання службовим становищем.

За 10 років директорства Шпака «Украгролізинг» отримав від держави 2,4 млрд. грн.

Половину з них витратив на утримання свого апарату. Решта — на техніку, яка регулярно зникала, а сільгосппідприємства, що її отримували, випаровувалися або припиняли платити.

Аудитори Державної фінансової інспекції нарахували 670 млн. грн. неефективно використаних коштів (при курсі 8 грн./дол.) тільки з 2010-го по середину 2013 року.

У серпні 2014 року Василя Шпака нарешті заарештували за підозрою у фінансових махінаціях. Проте до цих пір він на волі насолоджується «чесно заробленим».

«Справа Шпаків» стала предметом великої кількості журналістських розслідувань.

Протягом 5 років суди у справі сумнозвісної родини переносились. Лише у 2019-му році активісти СтопКору намагались тричі потрапити на засідання, які постійно відмінялись.

20 лютого 2020 року Печерський суд задовольнив клопотання прокурора та передав справу колишніх посадовців Шпаків до Вищого антикорупційного суду.

Антикорупційні організації протягом 6 років активно спостерігають за цією справою, щоб вона не була «злита», як багато інших. 7 вересня не стало винятком.

Кілька десятків активістів намагались зустрітись зі Шпаками перед приміщенням Антикорупційного суду та нагадати йому та суддям, що громадськість активно спостерігає за справою про розкрадання стоні мільйонів з державного бюджету.