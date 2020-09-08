5 Тина Кунаки продемонстрировала идеальный образ для прогулок и самую модную сумку этой осени

23-летняя модель Тина Кунаки опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала не только идеальный образ для прогулок в последние теплые дни — всегда актуальную тельняшку и джинсовые шорты, — но и сумку, на которую этой осенью будут охотиться все.

Это сумка Змея — совместное творение Bvlgari и бренда AMBUSH, новая версия знаменитой Serpenti Forever.

Вы наверняка видели массивные колье-цепи, серьги-карабины, браслеты с замком или серьги-прищепки? Такие же носят, например, A$AP Rocky и Белла Хадид. Все эти украшения — творения дизайнера AMBUSH Юн Ан, финалистки конкурса LVMH Prize, ювелирного директора Dior Menswear и создательницы самых модных ювелирных украшений. Вместе с Bvlgari Юн Ан создала сумку Змею, и кажется, это очень удачная коллаборация. Лицом коллекции стала давняя поклонница бренда Юн Ан Белла Хадид.

Сумка выполнена в нескольких цветах — черном и неоновых (розовом, зеленом, бирюзовом). Она универсальна, практична, но главное ее украшение — голова гадюки из кожи наппа, латуни с палладиевым покрытием и черного оникса.

Коллекция выпущена в ограниченном тираже, презентация новой капсулы Serpenti Through the Eyes прошла вчера в Шанхае.

: Новости Ю