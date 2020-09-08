Ден Сяосю: история о том, как китайский торговец трусами с «Троещины» стал «авторитетным специалистом по импорту»

Китай подарил миру порох, бумагу, компас, книгопечатание и массу других полезных изобретений. А также — коронавирус, птичий и свиной грипп. Но, это, так сказать, мировое наследие.

Кроме того, Китай может похвастать, например, аферистом, которого он подарил конкретно нашей стране. Не думаем, что это была такая задумка китайских властей или китайского народа, но уж так вышло. В семье, как говорится, не без урода.

Речь идет о Дене Сяосю. Правда, он предпочитает имидж китайского инвестора и «авторитетного специалиста по импорту». По крайней мере, он так рекомендуется. Но действительность, как всегда, немного отличается от желаний. Так и с «авторитетным специалистом».

История появления Дена Сяосю в Украине покрыта мраком. Когда и как тут появился «инвестор» — точно установить не удалось. Первые упоминания о нем, которые нам удалось отыскать, датируются еще временами нашего приснопамятного «Бати». Тогда в официальном вестнике Верховной Рады — газете «Голос Украины» — Ден Сяосю упоминался как советник тогдашнего министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Будучи министром, Ставицкий назначил этого человека координатором государственной программы замещения природного газа каменным углем. Правда, потом эту информацию подчистили. Но в библиотеках есть бумажные экземпляры газеты, там все осталось.

От Ставицкого и удалось немного размотать цепочку. Оказалось, что компании «Авантаж Энерго» и «Слобиднафта», связанные со Ставицким, в 2014 году выиграли конкурсы по получению разрешений на разработку двух перспективных месторождений газа и нефти. Но Ставицкий нас тут интересует постольку-поскольку. Учредителями фирм были две оффшорные компании из Панамы и Сейшельских островов. Директором ООО «Авантаж-Энерго» являлась Наталья Гребенюк, директором ООО «Слобиднафта» — Руслан Марченко. От Натальи Гребенюк и потянулась цепочка к Дену Сяосю. Оказалось, что номер телефона, официально указанный «Слобиднафтою» как контактный, принадлежал киевской фирме «Китпред», которая торговала запчастями для китайских авто. «Китпред» расшифровывается как «Китайское представительство». В справочниках директором этой фирмы указывался Ден Сяосю, а менеджером по продажам — упомянутый Руслан Марченко. Уполномоченным лицом — Цзинь Линь.

«Китпред» сейчас прекратил свое существование, но, судя по дате регистрации — 25.03.2009. — можно уверенно предположить, что Ден Сяосю был в Украине еще тогда. Кстати, судя по заявленным видам деятельности, тогда он собирался заниматься добычей руды и цветных металлов и разрабатывать карьеры. Об инвестициях речь не шла.

Согласно данным единого государственного реестра, Наталья Гребенюк являлась соучредителем общественной организации «Украинский-Китайский Центр» совместно с Дэном Сяосю.

Также Гребенюк возглавляла частное предприятие «Торговый Центр» Ленинградский», учредителем которого являлась китаянка Цзинь Линь — жена Дэна Сяосю.

Кстати, «Китпред» засветился в семи санкционных списках:

Потом в Украине кардинально сменилась власть и Ставицкому стало не до месторождений. Как и Дену Сяосю. Но последний никуда не делся, хотя, казалось бы, революция должна была его смести и выбросить либо на родине, либо в соседней России, куда сбежали многие деятели эпохи Януковича.

В 2016 году он выныривает уже в качестве руководителя общественной организации «Китайское землячество». Зарегистрирована она была по адресу г. Киев, ул. Владимира Сосюры, 5. Ничего не напоминает? А гляньте адрес «Китпреда». Все там же. Правда, «Китайскому землячеству» судьба отвела недолгую жизнь — по состоянию на 2020 год оно уже ликвидировано.

Но Ден Сяосю, понятно, никуда не ликвидировался и не потерялся. Ибо, что весьма интересно, он был зарегистрирован в нашей стране как физическое лицо-предприниматель. Еще в 2000 году. Что подтверждает наш тезис о том, что Украину китайский «инвестор» окучивает уже очень давно. Правда, он тогда собирался торговать одеждой. В розницу. Вы ведь знаете, где торгуют китайцы одеждой в Киеве? Правильно, на рынке «Троещина». Можно порадоваться за рядового китайского торговца. Он сделал потрясающую карьеру — вырос до инвестора и «выдающегося специалиста по импорту».

А зарегистрирован он был по адресу: г.Киев, бульвар Перова, 24-А, кв. 78. Что заставило ФОПа Ден Сяосю ликвидировать свою деятельность, понять не трудно. Он опять попал в санкционные списки:





А теперь немного о том, чем занимается наш торговец одеждой-инвестор сейчас. Найти упоминания о его деятельности совсем не сложно. Он теперь — глава Украинско-Китайского центра.

И не просто «инвестор» и «выдающийся специалист по импорту». Ден Сяосю еще и эколог, експерт по биопластику. Откуда мы все это взяли? А вот:





Это — интервью изданию «2000». Которое, кстати, очень известно своей пророссийской позицией. То, что оно так активно пиарит Дена Сяосю на своих страницах, может быть и простым совпадением. А может — и нет. Особенно если вспомнить, что «инвестор» фигурирует в антироссийских санкционных списках.

А вот упоминание Дена Сяосю в качестве «выдающегося специалиста по импорту».

Это — статья в издании m.gorod.cn.ua за 2018 год. Из нее нам стает ясно, что «Предприятие «Китпред» под руководством Дена Сяосю осуществляло поставки автомобилей из Китая на украинский рынок. До кризисного 2008 года компания поставила потребителям в Украине свыше 25 тыс. единиц ведущих автомобильных брендов, таких как Jac, Chery, Landmark». По крайней мере, он сам так утверждает.

А между этими утверждениями активно судится с теми, кто имеет противоположное мнение о его персоне:





Все эти иски — «о признании недостоверной информации, опровержения недостоверной информации, защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещении морального вреда».





Судится «китайский инвестор», как вы можете заметить, с весьма уважаемыми изданиями. Теми, кто расследует всяческие аферы и выводит ему подобных на чистую воду.

Вот такая короткая история Дена Сяосю, выдающегося специалиста во всем, что может принести ему кусочек денег. То, что кто-то эти деньги потеряет, его волнует мало. Но это уже такое. Вот только вопрос — а нужен ли нам такой «инвестор»? И как после его деятельности мы будем смотреть на настоящих, порядочных китайских инвесторов? Ибо, повторимся, Китай подарил миру не только коронавирус и аферистов. Китай — мощнейшая экономика, а Украине инвестиции очень даже не лишни.