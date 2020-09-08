Строительная реформа в действии: уже добрались до памятников архитектуры в Киеве

Стали известны детали скандала с памятником архитектуры в центе Киева по адресу Андреевский спуск, 10А. Как выяснили эксперты НЕРУХОМІ, власти города совершенно не владеют информацией по тому, что происходит со строительством в центре города.

Так, главный архитектор Киева Сергей Целовальник в одном из комментариев СМИ заявил, что официально к ним не обращались за разрешением о сносе здания и строительстве торгового центра.

«Отметим, что главный архитектор не может согласовывать снос любого здания, не говоря уже о памятниках архитектуры. Согласно действующего законодательства, разрешение на это выдается органами ГАСИ. А архитектор выдает исходные данные на проектирование. В отношении памятников – это реставрация, реновация, но не глобальная реконструкция и тем более не снос. Реконструкция может предполагать лишь ремонт с целью восстановления», — подчеркнули юристы ресурса НЕРУХОМІ.

Согласно реестру разрешительных документов ГАСКа, здесь должна быть проведена «реставрация с приспособлением нежилого дома под дом с офисными помещениями и кафетерием».

Однако, как видно по фотографиям киевлян в соцсетях, здесь строители явно увлеклись, и уже полностью разрушили данное здание. Заказчиком данного строительства является физическое лицо.

Памятник архитектуры по адресу Андреевский спуск, 10А

facebook.com/citykiev

Рядом компания Эста Холдинг планирует построить торгово-офисный центр «Андреевский Плаза». Согласно документам, застройщику принадлежат участки по адресам Андреевский спуск 10Б и Фроловская 9-11 и они, якобы, не имеют никакого отношения к выше указанному разрушенному памятнику архитектуры.

Скриншот

Интересный момент, в 2012 году на Андреевском спуске планировали постройку восьмиэтажного ультрасовременного торгово-офисного центра «Андреевский плаза», площадью более 50 тыс. кв.м, по проекту архитектора Сергея Целовальника.

Также исходя из официальной информации на сайте КГГА, еще 6 августа 2015 года были выданы градостроительные условия и ограничения на реставрацию нежилого дома под офис с кафетерием, на основании которых, скорее всего (информация об этом в Строительный реестр Украины не внесена), и выдано разрешение ГАСИ на реставрацию с приспособлением по адресу Андреевский спуск, 10А. В связи с этим, странно выглядят заявления властей города, что они «не знают о происходящем».

Согласно законодательству, полномочия по контролю за ситуацией с реконструкцией памятников принадлежат ГАСИ Украины. Однако в связи с нелогичным мартовским решением Кабмина о ликвидации данного органа и приостановлении действия нормативного документа, регламентирующего проведения любых инспекционных мероприятий, в том числе на объектах строительства (постановление КМУ №553), отсутствуют рычаги влияния на ситуацию в правовом поле. В итоге это повлекло строительный хаос: уже добрались до памятников архитектуры. О качестве проведения строительных работ говорить не приходится.