В столице под видом реконструкции разбирают памятник архитектуры

В Киеве начали разбирать памятник архитектуры ХІХ века, который находится по адресу Андреевский спуск, 10А.

Об этом киевляне написали в одном из столичных пабликов.

«На Андреевском спуске начали разбирать здание ХІХ века, разрешительные документы и паспорт работ на месте отсутствует», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что здание по адресу Андреевский спуск, 10А, — памятка архитектуры, охраняемая законом. Согласно Закону Украины об охране культурного наследия, снос, изменение, перемещение и замена памяток запрещены.

Как выяснили эксперты НЕРУХОМІ, согласно реестру разрешительных документов ГАСКа Украины, 4 июня 2020 года, Госархстройинспекцией Украины (находящейся в стадии ликвидации, — ред.) за номером ІУ 113201561675, было выдано разрешение на выполнение строительных работ на «Реставрацию с приспособлением нежилого дома под дом с офисными помещениями и кафетерием по адресу Андреевский спуск, 10-А в Подольском районе г.Киева; г.Киев ул. Андреевский спуск 10-А». Заказчиком выступило физическое лицо, подрядчик ООО «Будівельна компанія «Українські будівельні рішення». Согласно данным того же реестра, проект разработан ООО «ГК-Проект». Исходные данные (градостроительные условия и ограничения) на проектирование выданы КГГА 06.08.2015 года.