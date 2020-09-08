Ночью избили бывшего политзаключенного Балуха: он в больнице

Бывший политзаключенный Владимир Балух был сильно избит сегодня ночью.

Об этом в своем Facebook написал еще один экс-узник Кремля Олег Сенцов, который вместе с Балухом год назад вернулся в Украину после обмена пленными с Россией.

“Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Он в больнице. Состояние тяжелое”, – написал Сенцов.

Позже он отметил, что Балух в сознании, у него сломана ключица и рука, а угрозы для жизни нет. Однако до сих пор нет информации о том, кто избил Балуха, кто его нашел и где произошел инцидент.