Одиозный Андрей Ващенко продолжает доить «Агрейн»?

Скандальный аграрный рейдер Андрей Ващенко достиг «новых высот». Как оказалось, в своих схемах он использует ресурсы бывших работодателей, ранее с позором выгнавших горе-предпринимателя из компании «Агрейн» за левый доход и многочисленные откаты.

«Выгнали его за то, что был нечист на руку. Халатный в делах, Ващенко поставки не контролировал. Для него всегда было главным делом заказать продукцию, а не отслеживать ее дальнейшую судьбу» – говорит сотрудник «Агрейн», пожелавший остаться неизвестным.

Вопросы по ценам закупаемой продукции у службы безопасности компании возникали неоднократно. Своего рода «дембельским аккордом» Андрея Ващенко был заказ посевной кукурузы на 2 млн. долларов у ТД «Насіння». Когда стало понятно, что дни Ващенко в компании сочтены, ему удалось пропихнуть заказ на кукурузу украинского производства, вдобавок еще и не самую качественную, хотя «Агрейн» всегда закупал только иностранную. Предоплата уже ушла вместе с Ващенко, деньги удалось вернуть в компанию с большим трудом.

Кстати, о деньгах: возникает закономерный вопрос: откуда у Андрея, который всю жизнь был наемным сотрудником, появились деньги на приобретение агрокомпании “Ялыновка Нова”? Уж не из тех ли средств, которые удалось “выдоить” из бывшего работодателя? Да и автопарк Андрея Ващенко, состоящий как минимум из новеньких Лексуса и Мерседеса, никак не вяжется с образом начинающего предпринимателя, отказывающего себе во всем ради дела своей жизни.

Вывел на чистую воду мошенника юридический отдел «Агрейна» – собственное адвокатское объединение «Лекс Альянс». В свое время юрист компании Максим Кропивницкий разоблачил Ващенко и его схемы.

Однако времена меняются. Кропивницкий любит путешествия, хвастаясь в соцсетях фотографиями из многочисленных заграничных поездок. Париж, Гавайи, Мексика, Иордания, Афины, Берлин, – вот неполный список путешествий Кропивницкого только за 2019 год!

Полеты на вертолетах над Гавайями, посещение дорогих ресторанов, заплывы на мексиканских курортах – хобби Кропивницкого требует существенного финансирования.

Безусловно, платят в «Агрейне» неплохо, но и аппетиты к красивой жизни быстро растут. Скорее всего, в какой-то момент зарплаты в «Агрейне» Максиму стало не хватать. Тут-то и появился Ващенко, пообещавший сказочные барыши. Нужно было лишь отбить компанию у партнера по бизнесу, да сопроводить незаконный захват земель.

Как рассказал активист общественной организации «Стоп коррупции» Роман Литвин, когда пришло время собирать урожай-2020, на полях Пулинского района Житомирской области разгорелся настоящий конфликт, ведь никаких документов, подтверждающих законность деятельности “Ялыновка Нова” на землях возле села Мартыновка, у Ващенко не было. Слова активиста подтвердил бывший соучредитель компании Юрий Клочков: “Насколько мне известно… никаких прав на эту землю, на собственность или аренду компания не имеет”.

Впрочем, именно по этой причине Ващенко и понадобилась юридическая защита. Юристов «Агрейна», в частности Максима Кропивницкого, неоднократно видели на переговорах по компании «Ялыновка Нова». «Я партнер Ващенко, вложил деньги в наше общее дело» – говорил на встречах Кропивницкий.

Уже не одного сотрудника агрохолдинга «Агрейн» подвела жадность. Продолжая клясться в верности компании, видимо и Кропивницкий не устоял перед искушением… немного подзаработать в обход своего руководства. Самым поразительным является то, что делает он это фактически в рабочее время, оплаченное «Агрейном», т.е. из кармана Павла Овчаренко и других акционеров! Таким образом, Ващенко даже после своего увольнения продолжает наносить вред холдингу.