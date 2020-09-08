Появилось видео падения на Землю самого старого спутника NASA (видео)

Проект NASA Orbiting Geophysical Observatory является одним из старейших в портфолио космического агентства. Первый из шести спутников, задействованных в этом проекте – OGO-1 – совершил “аварийную посадку” на Землю после 56 лет нахождения на орбите.

Каждый космический корабль OGO был разработан для изучения движения Земли и определения того, как наша планета взаимодействует с Солнцем. Спутники проработали всего пяти лет, после чего NASA закрыло проект. К сожалению, в то время у агентства не было надежного способа снятия спутников с орбиты, поэтому последние 50 с лишним лет ученые ждали, когда спутник упадет на Землю сам под действием гравитации, сообщает Space.

29 августа исследователи из Университета Аризоны рассчитали траекторию падения спутника на Землю. На следующий день космический корабль, а вернее, то, что от него осталось после сгорания в атмосфере, рухнул к юго-востоку от острова Таити в Тихом океане.

В некотором смысле это конец эпохи. Проект OGO был запущен еще тогда, когда человечество только начинало осваивать космические технологии, а Нил Армстронг в то время еще даже не ступил на Луну.

С тех пор мы, безусловно, прошли долгий путь. В наши дни мы регулярно отправляем на Международную космическую станцию ​​многоразовые ракеты-носители, а наша спутниковая технология достаточно сложна, чтобы позволить нам выводить объекты с орбиты по своему желанию, без необходимости ждать 50-летней аварийной посадки.