Украинцев порадовали снижением цены на курятину

Производитель курятины «Наша Ряба» — компания МХП снизила цены на продукцию. Об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.

Так, в I полугодии 2020 года средняя цена на курятину МХП составляла 1,32 доллара за 1 кг продукта, тогда как год назад — 1,45 долларов (без учета НДС). Таким образом, за год цены снизились на 9%.

В частности, во втором квартале этого года средняя цена на курятину МХП составляла 1,27 доллара за 1 кг продукта, тогда как год назад — 1,51 доллара (без учета НДС).

Справка: МХП — ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке, который владеет и контролирует все этапы производства курятины.

Для поддержки продаж МХП контролирует дистрибуционную сеть, состоящюю из 9 центров в крупных городах Украины. МХП использует собственные грузовики для доставки своей продукции, что уменьшает общие затраты и время доставки. Компания принадлежит Юрию Косюку.