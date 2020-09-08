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Кулеба: Украина будет препятствовать любым попыткам испортить отношения между белорусами и украинцами

08.09.2020

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал выдворение белорусских оппозиционеров из их страны. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, несмотря на ограничения въезда иностранцев украинская граница открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь ее на законных основаниях.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украина будет жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России испортить отношения между беларусским и украинским народами.

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