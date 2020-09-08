НАБУ открыло дело из-за попыток завладеть имуществом “Приватбанка” в особо крупных размерах

Детективы НАБУ открыли криминальное дело из-за попыток завладеть имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах по статье 15 части 3 УК — покушение на совершение преступления является неоконченным.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 4 сентября открыло уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах.

В кратком описании обстоятельств дела указывается, что фигуранты дела еще не определены, но среди них есть те, кто представляет судебную ветвь власти, служебные лиц Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний связанных с олигархами Суркисами (CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP).

Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку на $350 млн. В банке сразу же заявили, что не собираются выплачивать эту сумму Суркисам и истцы могут взыскать эту сумму, обратившись в Государственную исполнительную службу.