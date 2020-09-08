«Был бы у нас свой порт и условный контроль моря»: Ходаковский сожалеет, что «ДНР» не захватили Мариуполь

Экс-командир подразделения боевиков батальон «Восток» Александр Ходаковский в своем Телеграмм-канале отметил, что если бы боевики в свое время «захватили Мариуполь». то ситуация для «ЛДНР» была бы совсем другой.

При этом он признает, сейчас для «ЛДНР» важно не мечтать о новых территориях, а попытаться «сберечь захваченные»:

«Вот не остановись мы тогда перед Мариуполем — извините за резкий переход, — был бы у нас свой порт и условный контроль моря. А море не суша — там не окопаешься. Выйди мы на границы областей — уже и Харьков с Днепропетровском и Запорожьем чувствовали бы наше дыхание в упор… Не хватило нам „стройматериалов“ и еще чего-то важного. Можно мечтать о расширении „жилплощади“, но пока стараться сберечь и хоть как-то обустроить то, что имеем».