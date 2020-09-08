В России бывшая королева красоты напала с ножом на продавщицу в супермаркете

В одном из супермаркетов города Ульяновска женщина достала из своей сумки нож и напала на одну из продавщиц.

При этом, по словам очевидцев, в ходе ничем не мотивированной атаки она кричала: «Ненавижу женщин!». Продавщицу спасло вмешательство сотрудника магазина и одного из покупателей.

Нападавшей удалось сбежать с места преступления. Позже она была задержана у себя дома. Оказалось, что это — победительница конкурса красоты «Мисс Ульяновск-2005» и бывшая жена известного в городе бизнесмена Вадима Долгановского — 32-летняя Наталья, в девичестве — Трофимова. Об этом сообщает издание 73online.ru. Наталья и Вадим прожили в браке шесть лет. Одной из возможных причин развода могла быть неспособность Натальи иметь детей. Это повлияло и на ее психическое здоровье.

Неадекватное поведение за ней замечено уже не впервые. В 2013 году Наталья в ходе конфликта в магазине, в котором она работала и хозяином которого являлся на тот момент ее уже бывший муж, изрезала ножом лицо своей коллеге. На Трофимову завели уголовное дело. Потом набросилась уже на следователя, которая вела ее дело. Наталье поставили диагноз «шизофрения» и отправили на принудительное лечение. В январе этого года она вышла из психиатрического стационара с интенсивным наблюдением. Проживала одна.

Пострадавшая 36-летняя сотрудница супермаркета госпитализирована в отделение реанимации. Она получила по меньшей мере семь ножевых ранений. Большинство пришлось на лицо и руки, один — в позвоночник, один — в голову, повреждена шейная артерия. Жизнь ее вне опасности. Со своей жертвой Наталья знакома не была.