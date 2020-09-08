У Зеленского отреагировали на избиение Балуха

Офис президента Украины требует от Национальной полиции быстрого и полного расследования нападения на украинского активиста, бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В Офисе главы государства отметили, что на текущий момент нет доказательств того, что нападение могло быть совершено по политическим мотивам, однако данная версия также должна быть проверена.

Помимо этого в ОП заявили, что в течение последних лет уличное насилие в Украине достигло угрожающих масштабов, а сами преступники почувствовали себя безнаказанными.

«Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений», — говорится в сообщении.