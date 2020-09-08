Украинская телеведущая попала в ДТП на Бали: впервые села на байк и чуть не погибла

Ведущая реалити-шоу «У кого больше?» Анастасия Кошман попала в ДТП на Бали. Во время съемок шоу девушке пришлось впервые в жизни сесть на мотоцикл, и она не справилась с управлением. К счастью, все остались живы.

На этом острове байк — один из самых распространенных видов транспорта. Его используют даже в качестве такси. За день на такой работе местные таксисты зарабатывают до 350 тысяч индонезийских рупий (около 630 грн), что довольно неплохие деньги. Анастасия решила побывать в этой роли и взяла на прокат байк, причем самый дешевый. Если перевести на наши деньги, то за аренду ведущая заплатила всего 100 гривен за сутки.

Спустя всего несколько часов за рулем Кошман попала в небольшое ДТП. Ведущая решила побыть таксистом и подвести пару. Люди оказались изрядно навеселе и вести их было не просто.

На одном из поворотов еще неопытный водитель не справилась с управлением и вместе с пассажирами рухнула на дорогу.

«У меня был такой стресс, что я не могла даже ходить, не то что ездить. Из-за меня чуть не погибли люди! До сих пор не могу прийти в себя», — призналась ведущая.

Позже Анастасия рассказала, что на Бали на байках рассекают 13-15-летние девочки, и она тоже думала, что справится. После первого падения она решила больше не рисковать здоровьем и вернула байк.