В МВД рассказали, скольких «лихачей» камеры автофиксации поймали на превышении скорости за 3 месяца

Водители более 800 тысяч раз превышали скорость за первые три месяца работы камер автоматической фиксации в Украине. Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на пресс-конференции в МВД, передает Украинская правда.

«За время работы системы автоматической фиксации с 1 июня 2020 года нами было вынесено 833 949 постановлений по результатам нарушений ПДД за превышение скорости. По факту составления этих постановлений 645 526 уже оплачены», — сообщил он.

Билошицкий отметил, что за первые 100 дней работы камер автофиксации 77% водителей, которые нарушили правила, оплатили свои штрафы. Правоохранитель заявил, что это высокий уровень ответственности водителей.

Также он напомнил о льготном периоде, по которому можно оплатить только половину штрафа, если сделать это за первые 10 банковских дней с момента его вынесения.

В МВД добавили, что более 25 000 материалов было передано в исполнительную службу для принудительного взыскания в судебном порядке. А замглавы ведомства Антон Геращенко отметил, что в местах, где установлены первые 50 камер автофиксации, количество ДТП снизилось в три раза.