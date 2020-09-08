Парламент будет контролировать приватизацию госимущества: Разумков подписал законопроект

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, во вторник, 8 сентября, подписал принятый парламентом 2 сентября закон «О внесении изменений в закон «О приватизации государственного и коммунального имущества». Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«8 сентября закон возвращен с подписью Главы ВР и передан на подпись Президенту», — говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает, что парламентский контроль за приватизацией государственного имущества осуществляется Комитетом Верховной Рады, к предмету ведения которого относятся вопросы приватизации государственного и коммунального имущества.

«Комитет в пределах своей компетенции осуществляет контрольную функцию путем принятия соответствующих решений, подготовки заключений и предоставления рекомендаций относительно: осуществления государственной политики в сфере приватизации; осуществления приватизации и анализа ее последствий; соблюдения законодательства Украины о приватизации; деятельности Фонда государственного имущества Украины; создания государственными органами условий для проведения приватизации; соблюдения установленного порядка приватизации объектов государственной собственности; выполнения условий договоров купли-продажи государственного имущества; перечисления средств, поступивших от приватизации объектов государственной собственности, и других поступлений, непосредственно связанных с процессом приватизации таких объектов, в государственный бюджет», — говорится в документе.