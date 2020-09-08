Медики попередили про значення червоних родимок

Червоні родимки – ангіоми – знайомі багатьом людям старшого віку. Однак не всі знають, яку небезпеку вони можуть приховувати, заявила лікарка і телеведуча Тетяна Шаповаленко.

Йдеться про доброякісні новоутворення, які з’являються через зміни судин. Вони, як пояснила Шаповаленко, можуть перетворитися на злоякісну пухлину, передає видання «Аргументи і факти».

“Тому при ангіомах краще не засмагати і закривати їх від сонця одягом”, – попередила фахівчиня. При зміні розміру і форми такої ангіоми лікар порекомендувала негайно звернутися в лікарню.