В неподконтрольной Луганщине террористы «приговорили» жителя Луганска к 12 годам, за сотрудничество с СБУ

Представители незаконных вооруженных формирований «приговорили» жителя Луганска к 12 годам заключения за «госизмену» и якобы сотрудничество с СБУ. Об этом сообщила «генпрокуратура ЛНР».

В публикации говорится, что в 2018 году, находясь в Северодонецке, мужчина «был завербован сотрудникам СБУ и в качестве негласного агента на оплачиваемой основе выполнял задания спецслужб по вербовке боевиков и сотрудников „МВД ЛНР“ в целях сбора и передачи сведений, интересующих СБУ».

На «судебном» заседании мужчина свою вину якобы признал полностью. В настоящее время он находится в заключении.

Преследование по «шпионским статьям» — распространенная практика на территориях не подконтрольных правительству Украины. Местные «СМИ» часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.

При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов» ОРДЛО становились лишь «формальностью».