В Украине выросло количество убыточных банков — поименный рейтинг неудачников

В январе-июле 2020 года количество убыточных банков в Украине выросло с 16 до 17, а общий размер их убытка — с 2,47 млрд грн до 3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Список убыточных структур включает в себя госучреждение — Укрэксимбанк, который продолжает формировать крупные резервы под проблемные кредиты. А также банк «Аркада», в котором в конце августа была введена временная администрация.

Вот банковский рейтинг по размеру убытка:

Укрэксимбанк — 2,2 млрд грн;

Проминвестбанк — 330,9 тыс. грн;

Банк Кредит Днепр — 184,4 тыс. грн;

Правэкс-банк — 99,9 млн грн;

БТА Банк — 67,2 млн грн;

Банк «Аркада» — 16,5 млн грн;

Юнекс Банк — 16,2 млн грн;

Банк Форвард — 11,9 млн грн;

Окси Банк — 7,6 млн грн;

АП Банк — 7,34 млн грн;

Украинский банк реконструкции и развития — 7,30 млн грн;

Банк «Украинский капитал» — 3,3 млн грн;

Банк Траст-Капитал — 2,4 млн грн;

Альпари Банк — 2,36 млн грн;

КристаллБанк — 1,9 млн грн;

Альтбанк — 1,5 млн грн;

Пиреус Банк МКБ — 1 млн грн.

Прибыль за 7 месяцев 2020 года получили 58 банков. Только у 4 структур она исчислялась в миллиардах, у большинства же (41 банк) составила менее 100 млн грн. Видно, что банки изо всех сил стараются показать прибыль любой ценой, чтобы не обратить на себя внимание Нацбанка и не разочаровать акционеров, которые как раз сейчас задумываются — нужны ли им банки

10-ка самых прибыльных банков январях-июля выглядит так:

Приватбанк — 16,2 млрд грн;

Ощадбанк — 4,3 млрд грн;

Райффайзен Банк Аваль — 2,5 млрд грн;

ПУМБ — 1,5 млрд грн;

ОТП Банк — 908,9 млн грн;

Ситибанк — 827,7 млн грн;

Укрсиббанк — 784,9 млн грн;

Альфа-Банк — 586,6 млн грн;

Укргазбанк — 554 млн грн;

Креди Агриколь Банк — 494,8 млн грн.

При этом известно, что львиная часть доходности Приватбанка и Ощадбанка не имеет ничего общего с кредитованием или другими видами обслуживания клиентов. Они показывают положительный финансовый результат благодаря переоценке гособлигаций, которые Минфин вложил в их капиталы.