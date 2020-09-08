В Украине выросло количество убыточных банков — поименный рейтинг неудачников

В январе-июле 2020 года количество убыточных банков в Украине выросло с 16 до 17, а общий размер их убытка — с 2,47 млрд грн до 3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Список убыточных структур включает в себя госучреждение — Укрэксимбанк, который продолжает формировать крупные резервы под проблемные кредиты. А также банк «Аркада», в котором в конце августа была введена временная администрация.
Вот банковский рейтинг по размеру убытка:
Прибыль за 7 месяцев 2020 года получили 58 банков. Только у 4 структур она исчислялась в миллиардах, у большинства же (41 банк) составила менее 100 млн грн. Видно, что банки изо всех сил стараются показать прибыль любой ценой, чтобы не обратить на себя внимание Нацбанка и не разочаровать акционеров, которые как раз сейчас задумываются — нужны ли им банки
10-ка самых прибыльных банков январях-июля выглядит так:
При этом известно, что львиная часть доходности Приватбанка и Ощадбанка не имеет ничего общего с кредитованием или другими видами обслуживания клиентов. Они показывают положительный финансовый результат благодаря переоценке гособлигаций, которые Минфин вложил в их капиталы.