Путину нужен слабый Лукашенко, чтобы подписать очередной Большой договор о будущем Союзного государства, — СМИ

Москва не будет пока ликвидировать оппозиционное движение, ширмой которого является Координационный совет по трансферу власти в Беласуси.



Приезд премьер-министра РФ Михаила Мишустина на встречу с Лукашенко в Минск, что очевидно, означал предварительное согласование интеграционных договорённостей с РФ и сдачу тех или иных промышленных активов Москве.Всё остальное уже письменно, скорее всего, будет оформлено непосредственно в ходе переговоров Путина и Лукашенко в Кремле. Президенту РФ последний нужен, но ослабленный – во всяком случае до окончательного подписания очередного Большого договора.



Об этом пишет Александр Смирнов для “Международного курьера”.



Несмотря на закулисные переговоры и официальную поддержку Лукашенко, Москва не собирается сворачивать свою активную деятельность на территории Беларуси. Если говорить более точно: Москва не будет пока содействовать ликвидации оппозиционного движения Белауси, ширмой которого является Координационный совет по трансферу власти. Сама по себе формулировка «Координационный совет» не нова.



«Она появилась в 2012 году во время протестов на Болотной площади в Москве, когда недовольная часть населения вышла на улицы российской столицы. Тогда при помощи кремлёвских специалистов и сотрудников ФСБ РФ была начата специальная операция по созданию идентичного белорусскому совету, также оппозиционному», — уточняет автор.



Именно тогда оппозиционеры начали разрушать движение изнутри — перетягивая влияние на себя, как это успешно делал ныне покойный Эдуард Лимонов. Автор статьи предполагает, что аналогичная ситуация сейчас разыгрывается Кремлём в Беларуси, где Координационный совет, при содействии – по меньшей мере – российских политтехнологов, сформировала Светлана Тихановская.



«Ситуация, которая сейчас складывается в белорусском оппозиционном лагере очень схожа с событиями России в 2012 году — каждая из политсил пытается воспользоваться тактическим преимуществом и, действуя в интересах РФ, оттягивая на себя фокус внимания протестующих масс», — говорится в статье.



Очевидно, что политсилы внутри КС начали между собой конкурировать и публично выяснять отношения. К примеру, выпущенный Виктором Бабарико видеоролик о старте формирования новой оппозиционной партии «Вместе».



Автор считает, что партия Бабарико создается по двум причинам. Первая – Москве необходим легальный участники политического переговорного процесса в Беларуси. Вторая – это переговоры с властью, создание конституционного совета по примеру российского, где как раз и будут обсуждаться вырабатываться поправки к Конституции Беларуси.Важно и то, что в оппозиционном лагере нет единого видения дальнейших процессов передачи власти.



У Тихановской видят транзитный период без Лукашенко, но при временном правительстве из числа действующих министров. У Бабарико хотят переговоров с Лукашенко, но не говорят о транзитном периоде.



Несмотря на большое количество возможных лидеров протестного движения, Москва рассматривает двоих — Бабарико и Цепкало. В команде Бабарико — Мария Колесникова (ключевое медийное лицо). «О ней мало что можно сказать, помимо официальной малой биографии, связанной с музицированием в Германии. Однако заметно, что за пару месяцев она стала политиком, который, в отличие от Тихановской, способен возглавить протест», — пишет издание.



Также людьми Бабарико можно назвать Максима Знака (профессиональный юрист), Павла Латушко (бывший посол Беларуси в Польше, Португалии, Франции, экс-министр культуры), Светлану Алексеевич (писательница, нобелевский лауреат).



Все представители команды Бабарико, находящиеся в Координационном совете Беларуси не признают Крым частью Украины, не желают отвечать на вопросы, связанные с российской агрессией на Донбассе и уходят от ответов, связанных с углублённой интеграцией Беларуси и России, аргументируя всё тем, что между двумя странами существует Союзный договор, регламентирующий вопросы политического и экономического взаимодействия государств.



Однако, как утверждает автор, сейчас наиболее активное внимание необходимо фокусировать на Валерии Цепкало.Его стратегия напоминает ту, которую ранее выбрал экс-президент Украины Пётр Порошенко. Ныне Цепкало так же, как и бывший глава украинского государства, посещает иностранные государства, общается с зарубежными политиками и заручается их поддержкой.



Важно понимать, что он единственный, кто пообещал Лукашенко и его семье гарантии безопасности именно на территории Беларуси. И именно Цепкало обещал России создание Союзного государства.



Напомним, 3 сентября российский премьер Мишустин, прибыв в Минск, сообщил о прогрессе по вопросу о будущем Союзного государства РФ и Беларуси, которое будет основано на независимой позиции двух стран.Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву, по данным российских СМИ, следует ожидать 13 сентября. В эти же даты Россия планирует ввести войска в Беларусь для участия в маневрах. Отмечается, что прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября.



«На полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет ежегодное многонациональное белорусско-российско-сербское тактическое учение «Славянское братство-2020» под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.



