Гиркин дал прогноз по «угрозам» Пушилина ВСУ: «Ему не подчиняется ни один военный»

После неоднократных заявлений «главы ДНР» Дениса Пушилина об уничтожении инженерных сооружений украинских силовиков возле линии соприкосновения не стоит ждать обострения конфликта в Донбассе. Об этом заявил экс-«министр обороны ДНР» Игорь Гиркин в интервью пропагандистским СМИ.

По словам Гиркина, члены НВФ не воспринимают Пушилина, как лидера, поэтому он «ничем не командует»:

«Местное ополчение Пушилина не слушает, потому что оно ему не подчиняется. Пушилин отдельно, ополчение отдельно. Пушилина все презирают, как в ополчении, так и гражданском обществе. Поголовно. Не стоит оценивать слова Пушилина хоть как-то. Он ничем не командует. Ему не подчиняется ни один военный».