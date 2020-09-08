Оптові ціни на дизельне пальне в Україні знизилися

Ціни на дизельне пальне відчутно знизилися у велико- та дрібнооптовому сегментах ринку.

Про це повідомляє enkorr.ua.

За повідомленням «Консалтингової групи А-95», середня вартість вагонних партій ДП склала 20050 грн/т, знизившись у порівнянні з попереднім котирувальним днем ​​на 280 грн/т.

На Коростені з білоруським ДП 7 вересня виходила «ЗНГК» по 19 800 грн/т, на ст. Васильків вона ж пропонувала цей ресурс по 20 000 грн/т, що на 300 грн/т нижче цін п’ятниці.

Трубопровідний ресурс на Новограді-Волинському був по 19950 грн/т від «Анвітрейда». Він же пропонував його у Києві по 20300 грн/т. На сході Волгоградське ДП пропонувалося трейдером ОККО на ст. Куп’янськ за ціною 19800 грн/т.

Дизпальне у порту «Миколаїв» 7 вересня пропонували «ФІДЕ» («Трейд Коммодити») і «Алпен Трейд» по 20100 грн/т. У порту «Південний» дизпальне пропонував «Анвітрейд» за ціною 20400 грн/т.

Кременчуцький НПЗ з п’ятниці знизив вартість дизпального на 300 грн/т, до 19900 грн/т. Також з пропозицією ДП Кременчуцького НПЗ 7 вересня виходили «Альянс Енерго Трейд» та «Сан Ойл Трейдінг» з цінами на рівні 20100 грн/т. За повідомленням, ціна кременчуцького ресурсу або оператора опустилася до 19700 грн/т.

“Черговим фактором, що спричинив падіння цін, стала відсутність попиту на ресурс з боку агропідприємств, який, як правило, зростав у кінці серпня та на початку вересня. У порівнянні з серпнем минулого року, падіння попиту оцінюється на рівні 20%”, – йдеться у повідомленні трейдерів.

На думку одного з аналітиків, зниження цін також можна охарактеризувати, як зусилля трейдерів реалізувати дорогий продукт з урахуванням перспективи подальшого падіння цін на нього.