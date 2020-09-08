Глава Минфина пожаловался на подвешенное состояние

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что готов уйти в отставку и не держится за кресло.

При этом топ-чиновник жалуется на «подвешенное состояние накануне представления в Верховной Раде» закона о госбюджете на следующий год. Рассказывая об этом, Марченко называет такое отношение к своей персоне. неприемлемым. Министр утверждает, что уже выполнил почти все, что обещал (он, правда, не конкретизирует, кому именно и что конкретно он обещал).

«Я готов к любым сценариям… Я хорошо помню, в какое время согласился возглавить министерство. Вспомните конец марта: в государстве коронавирус, экономический кризис, секвестр бюджета… Мне сказали: нам нужен кризисный менеджер, который возьмет на себя ответственность вытянуть доходную и расходную части бюджета, выполнить обязательства перед внешними кредиторам… Я согласился. И значительную часть взятых обязательств, кстати, уже выполнил», – сказал он.

Марченко также добавил, что готов публично отчитываться перед Верховной Радой, если у депутатов есть вопросы к его работе. «Однако, считаю неприемлемым, когда министра пытаются «подвесить» накануне представления в парламенте проекта бюджета. Мол: устроим ему порку, чтобы он лучше слышал некоторые просьбы… Я готов к публичной профессиональной дискуссии. С глубоким осознанием важности и ценности политических коммуникаций с Верховной Радой», – подчеркнул министр.

Напомним, как в конце августа сразу ряд высокопоставленных чиновников из «Слуги народа» говорили о предстоящих кадровых перестановок в Кабмине уже этой осенью. В частности, заявлялось, что речь идет о возможных ротации в экономическом блоке правительства.

О том, что в Офисе президента обсуждают вероятность перезагрузки правительства, известно давно. Причем известна даже предварительная дата: до местных выборов, назначенных на 25 октября. О фигуре будущего премьера пока идет дискуссия, но одно уже можно сказать с уверенностью: в новом Кабмине совсем не будет «старых» лиц.