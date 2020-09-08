Как Пушилин торговать оружием РФ помогает

Не секрет, что рф использует войну на Востоке Украины для утилизации старых боеприпасов. Это не только патроны, воги и мины, но и снаряды для мин, в том числе для крупнокалиберной артиллерии, а также танков.

Кто не верит, пусть объяснит себе сам как можно воевать на отжатом бк и отжатой технике 6 лет. Подсказываю, патроны и мины не растут на деревьях, а танки в шахтах, даже в заброшенных, ну ооочень проблематично найти. Спасибо

Честно, не хочу писать о банальных случаях саморазрывов снарядов или не взорвавшихся после выстрела, о том сколько коллаборантов улетели к сталину после таких случаев и об испытаниях нового пороха-утилизации просроченного, это вопрос третий. Меня лично больше интересует утилизация русской бронетехники на Востоке Украины, русских снарядов и прочего русского бк, которые москва провела по бумагам дважды: сначала на россии это все «добро» списали как утилизированное, а потом его же рф поставила на Донбасс в качестве «подарков» «братскому народу» Украины. Для тех, кто не понял масштабы аферы, объясняю: по бумагам ты как бы утилизируешь оружие и получаешь за это деньги из бюджета рф, а потом ты это же оружие поставляешь на Восток Украины и снова получаешь за это деньги из бюджета рф. Согласитесь, неплохой способ заработка, учитывая то, что рф поставила на Донбасс отнюдь не 2 ведра патронов

А теперь к цифрам. По моим данным от источников в минобороны рф, объем дважды вытянутого бабла из бюджета рф просто огромный — только порядка 65% бронетехники, которая стОит на вооружении в рф, прошли по вышеописанной двойной схеме. Боекоплект по типу патронов для калаша и мины вобще никто не считал, ибо счет идет на сотни миллионов баксов

Как видите, все тривиально для минобороны рф: война войной, а заработки никто не отменял. Та и вобще все реально «по-братски» со стороны рф, ведь только «брат» мог устроить войну на территории чужой страны во имя своих интересов и на этой же войне устроить шикарный бизнес на списании бк + военной техники, иди обниму, блд

Кстати, о бизнесе. Как вы сами понимаете, рф поставляет оружие и боекомплект не только дынырийцам, но и лынырийцам. Банально и понятно ? Не спорю. Как и то, что, сделав финт ушами и шахер-махер по бумагам, бизнесмены из рф умудрились трижды получать деньги за одно и то же оружие или боеприпасы. Первый раз деньги получаются за утилизацию, во второй раз деньги получаются за доставку на Восток Украины, а в третий раз денежка идет за то, что, под прикрытием снабжения войны на Донбассе, русские кураторы из минобороны рф и гру рф наладили продажу оружия в страны третьего мира. Оцените масштаб жадности россиян : трижды прикурить на одном ящике патронов — это надо уметь.

А теперь предлагаю подумать как тот, кто зарабатывает на одной мине трижды. Когда на Востоке Украины были активные боевые действия, по типу как в 2014-2015 годах, бизнес шел как по маслу, никто не считал и хватало всем на хлеб с маслом. Также всегда можно было списать не один вагон с боекомплектом на то, что всУ или американцы уничтожили «братскую помощь», главное по бумагам это все провести красиво [ ну, а Хунта таки реально жгла все шо могла, поэтому списать бк себе на домик в Италии труда не составляло]

То есть : бизнес работал, «братья зарабатывали». Да, после очередного минска, заработки стали меньше, но все же. Правда, после Украины, русских нигде больше не «притесняют», в Беларуси война так и началась, в Сириию и Ливию доставка бк и техники контролируется другими дядьками, а бабло … Бабло имеет свойство заканчиваться, даже у тех, кто одну гранату продает трижды. А значит что ? Значит, нужно зажечь где-то войну и устроить масштабные боевые действия, ибо движухе с тройной продажей кранты

Где рф может зажечь войну быстрее всего? Приднестровье отпадает, абхазия, северная осетия тоже, в Беларуси войны не предвидится, в нагорный карабах лезть стремно. Остается только один вариант — на Востоке Украины. Ничего личного, это просто «братский» бизнес такой, все просто

Эпилог. По инсайдерской информации из ближайшего окружения пушилина, стало известно о том, что ммм-щик получил не один чемодан денег за то, что будет кричать о реках крови и об уничтожении всУ. От кого получил ? От тех, у кого закончились деньги — от торговцев оружием. Именно им, торговцам, нужно возобновление активных боевых действий уже вчера, ибо на хлебушек уже реально не хватает.

Мораль проста : понимает ли ммм-щик по фамилии пушилин, что ради денег, которые он уже получил, ему придется стать тем, кто дал отмашку всУ убить своих же земляков из ариллерии? Думаю, вопрос риторический. Но есть и хорошие новости для пушилина — на мебель в домик под Финляндией точно денег хватит, торговцы оружием умеют убеждать, используя баксы.

А вот вооруженной вате не позавидуешь — ее даже наполовину узбек начал юзать как мясо и как декорации ради собственной выгоды.

Донбасс никто не ставил на колени ? Чо серьезно ? Даже бывший ммм-щик это делает на глазах у всех.Конец.