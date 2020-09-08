Лукашенко вывел из резерва танки и артиллерию

Белорусские военные привели в боевую готовность 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения.

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси в понедельник, 7 сентября, передает Страна.

«В ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что данное мероприятие включает в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.

Отмечается, что завершится такая «проверка» участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.