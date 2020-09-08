Kia готовит кроссовер за 9 тысяч долларов

Южнокорейский автопроизводитель начал серийный выпуск бюджетного SUV под названием Sonet.

Первые экземпляры модели уже произведены на индийском предприятии Kia.

Sonet делит одну платформу с «родственным» Hyundai Venue. Машины практически не отличаются по габаритным размерам и обладают одной моторной гаммой, куда входят 1,2-литровый атмосферный, 1,0-литровый турбированный, а также 1,5-литровый дизельный моторы. Отдачи агрегатов составляют 83, 120 и 100 лошадиных сил соответственно.

Кроме того, покупателям на выбор предлагают сразу пять видов трансмиссии: пяти- и шестиступенчатая «механика», интеллектуальная «механика» без сцепления, шестиступенчатый «автомат», а также семиступенчатый робот.

Продажи новинки стартуют ровно через десять дней – 18 сентября. Стоимость модели пока не разглашается, но есть сведения, что она составит примерно 9000 долларов.