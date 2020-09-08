Родненков и Кравцов прибыли в Киев

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов уже прибыли в Киев. Они также вышли на связь с координационным советом оппозиции.

Об этом сообщает координационный совет в Telegram.

Сообщается, что Кравцов и Родненков вышли на связь, сейчас они находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально.

Как уточнил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире «Украина 24», их передвижение по Украине ничем не ограничено.

Кроме того, белорусские СМИ распространили информацию о том, что задержанная Мария Колесникова находится в Мозырском пограничном отряде в Гомельской области. Однако официально эта информация не подтверждена.