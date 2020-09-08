Число недовольных Зеленским киевлян выросло почти в 4 раза — опрос

Президент Владимир Зеленский продолжает стремительно терять поддержку жителей столицы Украины.

По состоянию на начало сентября его деятельностью недовольны 61% опрошенных, тогда как в сентябре 2019 года таких было – 17%.

Таковы обнародованные сегодня результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 31 августа – 1 сентября.

Отмечается, что 34% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 61% – не довольны.

По сравнению с прошлогодними показателями удовлетворенность работой главы государства ухудшилась.

Исследование продолжалось 31 августа – 1 сентября.

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1200 жителей Киева от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.