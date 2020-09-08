Триумвират Медведчук-Порошенко-Коломойский приступил к плану устранения Зеленского от власти

А нас пугают корнонавирусом… Нашествие тупых уродцев, рвущихся во власть, куда опаснее.

Выборы у нас закономерно приводят к всплеску противостояния, порождающего разные эксцессы. Но местные выборы обычно проходили спокойно.

Такое мнение приводит сегодня в Фейсбуке политический аналитик Александр Кочетков.

А сегодня…

Децентрализация и вытекающие из нее экономические «плюшки» для местных элит — лишь повод. А причина, что триумвират Виктора Медведчука, Петра Порошенко и Игоря Коломойского принял совместное решение, хотя и каждый по своим резонам, раскачивать власть Владимира Зеленского.

Как раскачивать?

После выборов в ряде областных, городских и прочих советов может сложиться стойкое либо ситуационное большинство из ОПЗЖ, «За майбутне» и ЕС. Плюс возможны еще и мэры от этих политсил. И они начнут публично игнорировать решения центра — не только по поводу карантина, а и по поводу зарплат бюджетникам, ценам на энергоносители, отчислениям в центральный бюджет и прочим жизненно важным для Киева темам.

А в Верховной Раде будет предпринята попытка либо переформатирования монобольшинства за счет покупки депутатов из Слуг, либо демонстрация неспособности монобольшинства принимать решения. В целом это должно, по замыслу триувирата, привести к досрочным парламентских выборам с перспективой формирования в новой Раде антипрезидентского большинства. А отсюда уже рукой подать до досрочных выборов президента.

И вот это «громадье реваншистских планов» и порождает нынешнюю остроту избирательной кампании.

Но все равно неадекватность зашкаливает.

Откуда-то повыныривало огромное количество дикой публики, почему-то решившей, что она достойна. Несут какую-то пургу, развешивают идиотские плакаты и снимают сомнительные клипы.

Вот та же Ирина Верещук позиционируется, как мэр с успешным опытом. И как этот опыт подтверждают полеты под зеленым зонтиком? Говорят, что решения по кампании принимают за нее. Но у меня впечатление, что закосить под Мэри Поппинс — это как раз лично ее хотелка, потому что детская мечта.

А бросание зеленки в мэра Днепра Бориса Филатова? Понимаете, такие действия недопустимы, но объяснимы, когда речь идет о каких-то новых персонажах, когда нет никакого компромата, кроме того, что оппонент имеет другие политические взгляды. Действующего мэра целесообразно критиковать за его работу, тогда это может повлиять на избирателей. А зеленка — это демонстрация бессильной ненависти и только.

И подобный идиотизм — сплошь и рядом. Уже непросто остановить, тем более, вернуть к здравому смыслу.

А нас пугают корнонавирусом… Нашествие тупых уродцев, рвущихся во власть, куда опаснее.