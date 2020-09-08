«Как убивали Навального»: откровения российского силовика

Папа получил заверения от наших конторских, что все тесты, сделанные у Мураховского, больше ничего не показывают. Биологический материал возили из Омска в Москву на сверхзвуковом истребителе, чтобы побыстрей. Конторские лаборатории дали твёрдое заключение: больше следов «Новичка» у Лёхи нет. Типа, можно отпускать, хоть в Берлин.

Знакомый силовик, лично мне:

– Понимаешь, у нас все всё понимают. Президент нелегитимен. Госдура нелегитимна. Многие во власти понаделали делов не только на Гаагу…

Об этом написал в Фейсбуке российский политолог и финансист Слава Рабинович.

Чего только люди не обсуждают! Какие только версии ещё не выдвинуты! «Лётчик Волошин», «диспетчер Карлос», «украинский истребитель» и «отравили в Берлине».

Давай я тебе расскажу.

Травили наши, конторские. По поручению Папы.

Но надо всё по порядку, иначе будет непонятно.

Конец 2014 года, «Крымский консенсус», Папа на белом коне, но и он, и все вокруг него понимают: санкции – это жесть, сейчас народ обнищает и всех подымет на вилы. А 18 сентября 2016 года – выборы в Госдуму VII созыва, и к тому времени всё пропало: обнищание населения, рейтинг Папы, рейтинг «Единой России»… и, самое главное, просчитанный заранее сценарий, с Немцовым. Вот он.

Боря Немцов – сопредседатель партии «Парнас». Действующий депутат Ярославской областной думы, победивший на конкурентных выборах в этот региональный парламент. Это даёт ему право не только самому баллотироваться на выборах в Госдуму, без сбора подписей, но и даёт право всей партии «Парнас» без подписей выдвигать кандидатов на думские выборы. И под их зонтиком в Госдуму прорываются все – и Гудков, и Яшин, и Милов, и хоть чёрт в ступе, кто от этой чёртовой партии вздумает баллотироваться. И большинство из них, если не все сразу, побеждают на выборах, и, вместо маргинальности и фейсбучека, попадают прямиком в наш федеральный парламент. Который у Папы всегда в кармане… был. И выходят там на трибуну… аж думать страшно… И Боря, с трибуны, своим голосом… И на выборы президента в 2018 году, да тоже без подписей… Ужас!

Короче, было решено его ликвидировать. С устрашением для других. Решение принимал лично Папа. Неважно, кто исполнитель – устранение поручалось организовать узкому кругу лиц, в который входили Патрушев, Бортников, Муров, Золотов и Кадыров. Поэтому и нет ни одного чёткого видео с камер на мосту – на мосту, охрана которого входит в непосредственный периметр ответственности ФСО! И снегоуборочная машина там была, конечно же, ФСОшная, полностью оборудованная внутри соответствующим образом. Устрашение: демонстративный расстрел, у стен Кремля. Чтобы Касьянов, второй сопредседатель «Парнаса», понял, что значит быть пособником Госдепа в деле введения санкций против друзей Папы. Чтобы у Яшина навсегда отпало желание лезть в политику. Чтобы Навальный отполз от Папы и занимался – максимум – заказными расследованиями, которыми Контора кормила бы его от сих до сих.

Но вот предъявлен труп, гильзы, скандал на весь мир…

Короче, этот показательный спектакль устрашения Папе, по Гамбургскому счёту, показался нецелесообразным, на будущее.

Почему сейчас «Новичок», и почему не насмерть (пока что)? Да это очень просто.

Во-первых, ты не думай, что так легко рассчитать дозу «Новичка», а главное – применить его на объекте, да таким образом, чтобы объект окочурился от «естественных причин», да ещё в нужный момент времени. Ведь чем хорош «Новичок», если его правильно вставить объекту? Примерно тем же, что и в случае с информатором Браудера Александром Перепеличным, когда того отправили к праотцам гельземием. Вот эта была филигранная работа, казалось бы! Чувак пошёл на пробежку в St. George’s Hill, и сразу после неё у своего особняка упал замертво, из-за «синдрома внезапной аритмической смерти». Ну ты ж понимаешь… Чуваку 44 года, здоров – как бык, падает замертво после пробежки, из-за сердечного приступа… Наши из ГРУ сработали чётко, и то – англичане, впоследствии, докопались, что и как. Но изначально неплохо задумано: сердце и почти мгновенная смерть. И комар носа не подточит…

То же самое было задумано и с Литвиненко, с полонием, и со Скрипалями, с «Новичком», и сейчас с Лёхой. Чтобы просто упал замертво: здоровье подвело.

Ты спросишь: а как же так, как же так непрофесскионально, со всеми этими тремя?

А я отвечу, причём во-вторых: так это же вершина айсберга, понимаешь? Всё бывает в работе Конторы, по поручению Папы. Чтобы добиться «упал замертво: здоровье подвело», нужно правильное стечение всех факторов: доза, тайминг, способ введения, и т.д. Литвиненко, Скрипаль и Лёха – это три из примерно трёхсот, кого ликвидировали или пытались ликвидировать. Три осечки на триста удачных ликвидаций, понимаешь? Ты бы про Скрипаля вообще никогда ничего не услышал, если бы осечки не было, с дозой и таймингом. Ну просто умер бы и умер себе, тихо. От ухудшегося здоровья просто. Помер – да и хрен с ним. Потом бы в местной газете написали, и всё. В лучшем случае.

Почему решили устранить Лёху, и именно сейчас? Много факторов. Но вспомни, что я говорил чуть раньше, про Борю Немцова. За полтора года до думских выборов, понимаешь?

Вот и сейчас примерно столько же остаётся, до таких же. Которые супер-важны, потому что именно эта Дума, избранная в 2021 году, будет заседать, когда будет 2024 год – год переизбрания Папы на обнулённый первый срок. И в той Думе не может быть никакой крамолы!

Проблема в том, что «Умное голосование» Навального – это непробиваемый пипец для Папы. Потому что «Умное голосование» можно победить только двумя способами, применёнными вместе: недопуском неугодных кандидатов на выборы и массовыми фальсификациями. А эти два способа только что взорвали Белоруссию – ту нашу территорию, которую Папа столько лет пытался, грубо говоря, присоединить мягким способом, причём для своего более легитимного обнуления. Недопуск неугодных кандидатов на выборы и массовые фальсификации – эти оба способы равняются Белоруссии в августе-сентябре 2020 года. Эти оба способы равняются ровно тому, что хочет Навальный: ведь он прямо говорит – не будете регистрировать и будете фальсифицировать, мы выйдем на улицы. А улица для Папы – это худшее, что может произойти.

И остаётся полтора года, как тогда, при заказе Немцова. И Белоруссия – прямо сейчас. И Единый день голосования в этом году, с выборами во многих регионах и на многих уровнях – 13 сентября, т.е. прямо сейчас.

Ну поэтому Папа и сказал его устранить. Ну для Папы это – просто нежелательный объект, понимаешь?

Хотели как лучше: чтобы он в самолёте просто тихо скончался. Тогда помариновали бы труп в морге, недельки две, дали бы все нужные заключения, и всё, в землю. Через две недели всё бы улетучилось, да и вдова не стала бы мучить труп всякими там независимыми тестами. Ну не повезла бы она труп в Берлин для этого! А мы бы подсобили здесь, в России (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18). В крайнем случае поработали бы с «независимыми» экспертами, которых вдова бы наняла здесь, у нас. Ну, ты понимаешь, это не проблема. И никто бы не эксгумировал потом, а если бы да, то и тогда бы поработали…

А потом получилось так, что пилот взял, и посадил самолёт, пока Навальный ещё был жив: с таймингом не подфартило. Фельдшер скорой помощи заметил клиническую картину и сразу вколол атропин. Привезли живого Лёху к этому дебилу Мураховскому, который уже не мог надёжно и тихим способом его прикончить. Сразу сбежались журналюги, навальнисты, прилетела неудавшаяся вдова, вокруг бегала какая-то там визжащая Кира – ну, короче, уже было поздно, поезд ушёл. А потом начался скандал, на весь мир, и посыпались звонки от глав государств.

Папа получил заверения от наших конторских, что все тесты, сделанные у Мураховского, больше ничего не показывают. Биологический материал возили из Омска в Москву на сверхзвуковом истребителе, чтобы побыстрей. Конторские лаборатории дали твёрдое заключение: больше следов «Новичка» у Лёхи нет. Типа, можно отпускать, хоть в Берлин.

Да только оборудование в Берлине, как оказалось, не просто в десять раз, а в десятки раз дороже того, что стоит у нас в Конторе. Ну, в Берлине всё определили, короче. И надо было выбирать тактику действий, уже исходя из этого…

А какая тут тактика возможна?

Только одна: как с Боингом. Всё отрицать.

Потому что отрицать – плохо, а не отрицать – ещё хуже.

Да Папа всё понимает: Германия, ЕС, уже вскоре США, а ещё НАТО и ОЗХО. Особенно НАТО и – ещё особенней – ОЗХО. Они включат формальные процедуры, которые не могут не включить. И будут санкции, и всё прочее.

Но какой выход? Ведь отрицать – плохо, а не отрицать – ещё хуже.

Поэтому надо выбирать то, что плохо, но не хуже плохого. То есть – ничего не знаем, мы его не травили. Про «Новичок» слышим от вас в первый раз. У нас его нет, этого «Новичка». Может, у вас есть, фрау Меркель?

А что сделают-то? Что они сделают против Папы, у которого есть ядерная кнопка и третья по величине армия в мире? Да Папе наплевать на них всех, причём уже давно. Они слабаки.

Ну а чё, Лёха помрёт – значит, Папа достиг цели. Причём в Берлине залечили, понимаешь? Если Лёха останется жить овощем – тоже Папа достиг цели. Лёха поправится и вернётся в Россию – Папа будет решать, что делать с ним дальше. По-моему, неплохой расклад, а? Папа – красавец. Настоящий стратег! Поэтому и столько лет у власти.

Ну, на сегодня всё. Что за голову хватаешься? Наливай, давай лучше выпьем ещё!