Гриценко: Украина платит пенсии жителям ОРДЛО, чьи дети убивают наших солдат

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко возмущенно отреагировал на заявление вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеяй Резникова о том, что полмиллиона «внутренне перемещенных лиц» живут в ОРДЛО и их интересует только украинская пенсия.

Об этом он написал сегодня в фейсбуке, передает «Цензор.НЕТ».

«Неплохо они устроились: сходили дружно на «референдум» об отделении от Украины и присоединении к России (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18); люто ненавидят Украину и не хотят в ней жить; считают Украину виновной в российской агрессии, молятся на Путина и просятся под его царство; получают массово российские паспорта; получают еще и российскую пенсию; дети их либо воюют против нас и убивают наших солдат, либо работают и платят налоги на содержание вражеской армии, которая продолжает нас убивать», — отметил Гриценко.

Он подчеркнул, что «большинство тех, кто не хочет жить под Путиным, за 6+ лет войны уже выехали из зоны оккупации, а искренних патриотов Украины, которые ненавидят врага, но по разным причинам не смогли выехать — там очень мало».

«А фанатам «руского мира» пусть Раша и платит пенсию.

Считаю, что так было бы справедливо.

Вместо того, чтобы как сейчас — заботясь о пенсии для тех 500 тыс. в ОРДЛО, недоплачивать пенсию родителям погибших на фронте наших солдат», — подытожил Гриценко.