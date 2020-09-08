Названа спеція, яка захищає від хвороб серця і раку

Британські фахівці називають паприку спецією довголіття і настійно рекомендують додавати її в страви. Така добавка знижує ризик серцевих захворювань, має протиракові властивості, констатують експерти.

«Коли справа доходить до основних причин смерті в усьому світі, перше місце в їхньому списку займають рак і хвороби серця. Зверніть увагу на паприку – ця пряність з сушеного перцю Capsicum annuum має властивості, що захищають від виникнення небезпечних патологій», – поділилися порадою лікарі в публікації видання Express.

Говорячи про корисні для серця властивості паприки, вони відзначили, що її вживання допомагає знижувати небезпечно високий рівень «поганого» холестерину ЛПНЩ, що закупорює артерії і викликав розвиток атеросклерозу. Дослідження показали, що каротиноїд капсантин, який вона містить, може підвищувати концентрацію «хорошого» холестерину ЛПВЩ, що діє як чистильник судин, що звільняє їх від холестеринових бляшок з ЛПНЩ-холестерину. Це підтвердили випробування за участю тварин і людей.

“Щоб захиститися від хвороб серця, важливо знизити в організмі концентрацію ЛПНЩ, одночасно підвищивши рівень ЛПВЩ, що протидіє його шкідливому впливу. Наявні дані свідчать, що вживання паприки допомагає вирішити це завдання”, – повідомили дослідники.

Крім того, відома пряність містить сполуки, що захищають від розвитку раку. Кілька її компонентів, включаючи бета-каротин, лютеїн і зеаксантин, ефективно борються з окислювальним стресом. Він характеризується порушенням балансу між нестабільними молекулами-вільними радикалами і антиоксидантами. Такий дисбаланс може привести до пошкодження клітин і тканин, спровокувати розвиток запалення, що збільшує ризик деяких видів раку. До того ж вченими було встановлено, що речовини паприки здатні пригнічувати ріст і виживання ракових клітин, впливаючи на експресію декількох генів.

Зокрема, спеція добре проявила себе як засіб, що захищає від розвитку раку молочної залози. Її споживання жінками допомогло зменшити ймовірність захворювання на 25-35 відсотків.

“Хоча панацеї від смертельно небезпечних хвороб не існує, є вагомі підстави для включення в раціон певних продуктів. Паприка, безумовно, одна з них. Вона заслуговує право вважатися спецією довголіття”, – резюмували фахівці.