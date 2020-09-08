Микитась, «Укрбуд» і «квартирна схема Нацгвардії»

Минулого тижня Вищий антикорупційний вирішував, чи продовжувати запобіжний захід ексдепутату та експрезиденту державної будівельної корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю, якого НАБУ підозрює в організації “квартирної схеми” із заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора та залишив його в СІЗО до 3 жовтня з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.

Ще раніше адвокати просили випустити Микитася із СІЗО під домашній арешт. Мовляв, він має хвору маму, за якою треба доглядати, ризиків втечі чи тиску на свідків немає, а підозра НАБУ взагалі необґрунтована. Проте ВАКС і тоді не повівся на слова захисників і залишив Микитася під вартою.

А ще з нього вже стягнули 30 млн грн застави за порушення обов’язку не спілкуватися з іншими підозрюваними. Але спершу поговоримо про те, в чому ж саме НАБУ підозрює екснардепа.

Суть корупційної схеми

У 2000-х роках внутрішні війська (теперішня Нацгвардія) передали майже гектар землі на Печерську будівельній компанії «Пагода» для зведення житлового комплексу. За це та мала виділити відомству 20% квартир і паркомісць. Але до 2013 року будівельні роботи на ділянці Нацгвардії так і не розпочалися. Після цього право будівництва перейшло до «Укрбуд девелопмент», бенефіціарним власником якої і був народний депутат Максим Микитась.

За угодою з новим забудовником, військовослужбовці мали отримати 50 квартир і 30 паркомісць в елітному ЖК «Аристократ». Але в 2016 році командувач Національної гвардії Юрій Аллеров відмовився від них на користь 65 квартир на околиці Києва біля станції метро «Червоний хутір» (ЖК «Оберіг» у Дарницькому районі столиці). Обидва будинки зводила компанія «Укрбуд Девелопмент».

Для легалізації схеми був зроблений звіт оцінки, яким визначили рівноцінність обміну і що начебто “50 квартир і 30 паркомісць в елітному ЖК на Печерську” коштують так само, як і “65 квартир на околиці Києва”. Хоча вказана у звіті вартість квартир була занижена, а за деякий час експертку взагалі позбавили свідоцтва та права проводити оцінку нерухомості. НАБУ також стверджує, що в них є докази отримання тодішнім командувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим 125 тис. дол. США за дії в інтересах «Укрбуду», а його донька, яка має російське громадянство і проживає в Росії, отримала за сприяння топпосадовців цієї компанії квартиру в Києві, площею 76 кв. м, за спеціальною ціною у 600 тис. грн. Тоді коли ринкова вартість аналогічних квартир була щонайменше втричі дорожча (1,8 млн грн).

Затримання

Сумнівний обмін квартир Нацгвардії викрили журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом». Після виходу їхнього розслідування історією зацікавилися детективи НАБУ. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, показала, що вартість нових квартир на околиці Києва була на 81,63 млн грн менша за те майно, що мала отримати Нацгвардія. І це повністю спростувало рівноцінність так званого “обміну”.

Спершу НАБУ затримало командувача Нацгвардії Юрія Аллерова, оцінювачку Алісу Гринчук, гендиректора “Укрбуду” Олега Майбороду та його заступника Сергія Якусевича. У жовтні до них приєднався Максим Микитась, якого слідство вважає організатором корупційної схеми. За словами прокурорів, Микитась давав розпорядження іншим фігурантам і безпосередньо зв’язувався з екскомандувачем Нацгвардії щодо реалізації схеми. На сьогодні у справі вісім підозрюваних.

А от тепер повернімося до запобіжних заходів і стягнутих 30-ти мільйонів гривень застави.

Перший запобіжний захід

Після того, як Микитасю повідомили про підозру, прокурори САПу просили взяти його під варту з альтернативною заставою у 300 млн грн. Але слідчий суддя ВАКС Сергій Мойсак ухвалив дуже дивне рішення і обрав для Микитася всього лише 5,5 млн грн застави, взагалі відмовивши прокурорам у взятті під варту.

Прокурори САПу успішно оскаржили це рішення в апеляції і Микитасю призначили тримання під вартою з альтернативою застави у 80 млн грн (у 15 разів більше, ніж призначив слідчий суддя). Прокурор на засіданні навіть наводив цитати із «прослуховування» Микитася, де обговорювалася можливість вбивства свідка та одного з підозрюваних у справі. Судді оцінили висловлювання Микитася як реальні наміри.

Порушення обов’язку та стягнення застави

Після рішення апеляції родина Микитася вносить за нього 80 млн грн застави. Він виходить із СІЗО, але в нього з’являються додаткові обов’язки: носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, йому забороняють виїжджати з міста, спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками у справі.

У січні 2020-го працівники НАБУ в аеропорту “Бориспіль” зняли Микитася з літака у Велику Британію. Дозвіл на виліт з України для лікування в Лондон йому дав заступник керівника САПу. Однак з’ясувалося, що цей дозвіл потім було скасовано.

А вже навесні 2020 року прокурори отримали інформацію, що Микитась порушив один зі встановлених судом обов’язків — не спілкуватися з іншими фігурантами. Він провів неформальну нараду, на якій були присутні двоє інших підозрюваних. Відповідно до закону, за таке порушення передбачено стягнення застави в бюджет.

Слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання прокурорів і стягнув у дохід держави усю заставу — 80 млн грн. Це могло стати найбільшою сумою застави, яку коли-небудь стягували в Україні. Одночасно ВАКС призначив Микитасю нову заставу в 100 млн грн.

Могло, але не стало, оскільки рішення було оскаржене адвокатами. Апеляційна палата ВАКС перестрахувалася та вирішила стягнути лише 30 млн грн, а не 80, при цьому залишивши незмінним розмір нової застави — 100 млн грн без тримання під вартою. У ВАКС тоді зазначали, що 30 млн грн із 80 уже стягнуто, решту 50 млн грн вважаються внесеними, і ще 50 млн грн Микитась має довнести протягом п’яти днів, інакше йому загрожуватиме більш суворий запобіжний захід.

Новий запобіжний захід і СІЗО

Микитась не вніс 50 млн, тому прокурор подав клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн.

Слідчий суддя ВАКС відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт. До того ж суддя не надав серйозної ваги ризику впливу на свідків у справі та те, що Микитась не вніс 50 млн із раніше визначеної застави.

Прокурори САПу подали скаргу й Апеляційна палата ВАКС змінила рішення слідчого судді. На цей раз Апеляція повністю задовольнили клопотання прокурора і Микитася відправили під варту з альтернативною застави в 100 млн грн.

Екснардеп і його сім’я вирішили не довносити другу половину застави і Микитась вирушив у СІЗО. Дружині повернули 50 млн грн із застави, яку вона вносила раніше.

Що буде далі?

8 травня 2020 року НАБУ та САП повідомили, що завершили розслідування “квартирної схеми”. Матеріали справи відкрито захисту для ознайомлення. За словами адвокатів, процес ознайомлення займе щонайменше пів року. Після цього справа має бути направлена до Вищого антикорупційного суду. За «найтяжчою» статтею Микитасю загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

automaidan.org.ua