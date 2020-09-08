Викритому на хабарі військовому прокурору Одеси повернули сплачену за його звільнення заставу

Викритому 25 червня 2020 року під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 7,5 тис. дол. прокуророві відділу Військової прокуратури Південного регіону України Олександра Росінському, якого підозрюють у вимаганні хабарів від предстаників підприємств (ч.3 ст.368 КК України), що займаються імпортом іномарок до України, змінили запобіжний захід з застави на особисте зобов’язання. Відповідне рішення 20 серпня 2020 року ухвалила слідчий суддя Печерського районного суду столиці Крістіна Константінова.

З його тексту випливає: служитель Феміди погодила клопотання, що надійшло від адвоката Росінського. Захисник цього уродженця Вінниці, якого після викриття було звільнено з органів прокуратури наказом в.о. військового прокурора Південного регіону №787к, домагався пом’якшення раніше обраного «запобіжника» Олександру Васильовичу.

Адвокат наполягав — звільнення Росінського означає відпадання ризику та можливості з його боку знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей і документів, які мають істотне значення до встановлення обставин історії про хабар. Ці аргументи, а також надані суду позитивні характеристики підозрюваного з боку ГО «Всеукраїнський рух учасників бойових дій АТО», де клопотали про взяття екс-прокурора на поруки, переконали слідчого суддю до висновку про можливість пом’якшення запобіжного заходу.

Служитель Феміди встановила на термін до 20 жовтня 2020 року для Росінського перелік обов’язків (на кшталт здачі паспортів, зобов’язань прибувати на всі виклики слідчих та повідомляти про зміну свого місця мешкання тощо). Додатково суд ухвалив повернути сплачену за прокурора заставу в розмірі 659,1 тис. грн. Відповідні грошові кошти 3 липня 2020 року було внесено батьком Росінського після ухвалення Голосіївським райсудом Києва рішення про арешт прокурора з можливістю звільнення на волю у випадку сплати застави.