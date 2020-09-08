«Квартал 95» выступал в отеле турецкой фирмы, ремонтирующей дороги в Украине – расследователи

В отеле Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa группы турецкого застройщика Onur («Онур»), который ремонтирует украинские дороги, ранее выступали комики «Квартала-95».

Как пишет «Стопкор«, выступление произошло 2017-м, а в 2020 году студия планировала организовать там фестиваль «Весело».

Последний проходит с 2009 года на различных морских побережьях Греции и Турции. В прошлом году Владимир Зеленский с семьей посетил фестиваль уже в статусе президента.

Организаторы фестиваля: студия «Квартал 95» и туроператор CITA. Стопкор

В 2020 году в Турции должен был состояться 16-й по счету фестиваль. Стопкор

Первый в Турции резорт под брендом Hilton в туристическом центре Сарыгерме, где соединяются Средиземное и Эгейское моря, на территории 150 га в 2009 году построила местная компания Göçay по заказу родственной Göçay-Onur Tourism Operation Investment Construction Transportation Mining and Trade Inc.

5-звездочный отель. Стопкор

Люксовый отель входит в состав группы Onur – одного из лидеров турецкого рынка строительства дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отель входит в состав группы Onur. Стопкор

Журналисты со ссылкой на Prozorro сообщили, что с 2017-го по апрель 2020-го местные представительства турецких компаний Onur и Göçay разыграли между собой дорожно-строительные подряды на сумму более 37 млрд грн.

В 2017 году количество выигранных ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» тендеров резко возросло, а с 2019 компания живет исключительно за счет госзакупок. Стопкор

Так, в феврале 2020-го именно фирма Göçay и украинское представительство Onur разыграли между собой тендер на строительство моста в Запорожье за 12 млрд грн.

По данным журналистов, компания «Брэкстон» с орбиты члена транспортного комитета, депутата ВР и экс-актера «Квартала» Юрия Корявченкова якобы занимается поставками щебня для «Онур Таахуут».

Расследователи заявили, что жена генерального координатора «Онур Групп» Эмре Караахметоглу, львовянка Елена Кравс якобы имеет тесные связи с окружением президента.

Жена турецкого топ-менеджера имеет долю в ООО «Небо Инвестмент», конечным бенефициаром которой является Четиндевиз Онур.

Ее мать – Надежда Кравс – в декабре 2019 года стала обладательницей 50% в ООО «Спец комплект поддерж», которое уже этого января получило от Службы автомобильных дорог в Ровенской почти 60 млн грн на эксплуатационное содержание и текущий мелкий ремонт автодороги М-06 Киев – Чоп. Один из конкурентов обжаловал итоги тендера, но впоследствии жалоба была отозвана заявителем.

Отец Елены – Петр Кравс – является директором ООО «Агросетон», которая входит в группу влияния «Онур» в Украине, заявляется в материале. Их родственник Олег Фарион владеет долей «Онур Конструкцион Интернешнл».